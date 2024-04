Ministro Abodi ad anteprima Ascoli Città europea Sport 2025

"Vi faccio i complimenti perché avete una bellissima scuola e una splendida palestra. Siete fortunati perché in Italia una scuola su due non ha neanche una palestra. Lo spirito dei miei incontri è ascoltare più che parlare. La politica parla e va. Io sono venuto per ascoltare e per tornare e tornerò per l'inaugurazione della nuova pista di atletica al Campo Scuola". Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi che ha aperto oggi ad Ascoli Piceno l'anteprima delle celebrazioni per Ascoli Città europea dello sport 2025, affiancato dal sindaco Marco Fioravanti e dall'assessore allo sport Nico Stallone.

Una giornata ricca di appuntamenti, quella odierna, a partire dall'incontro con le classi dell'indirizzo sportivo del Liceo Orsini e la visita all'esposizione delle fiaccole olimpiche "Il sacro fuoco di Olimpia", alla Pinacoteca Civica. "Apriamo così - commenta Abodi - la stagione della città europea dello sport ad Ascoli, con un impegno a migliorare ulteriormente la qualità della vita qui, ma soprattutto la diffusione e la pratica dello sport" .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA