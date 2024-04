Fuga di gas a Macerata, evacuazione prosegue nel fine settimana

E' stata firmata un'ulteriore proroga dell'ordinanza sindacale che dispone l'evacuazione di un'area a Pidiripa di Macerata, dove c'è stata una fuga di gas provocata dalla rottura di una conduttura durante i lavori di posa della fibra ottica. L'ordinanza è stata prorogata fino alle 14.00 di lunedì 15 aprile, fa sapere il Comune.

Anche oggi sono proseguite incessantemente le operazioni di messa in sicurezza e i sopralluoghi dei vigili del fuoco nelle abitazioni e nei locali commerciali e, in alcuni casi, è stato evidenziato ancora il permanere di una situazione di potenziale pericolo con sacche di gas immagazzinate; si è quindi resa necessaria la proroga della precedente ordinanza sindacale. Fino alle 14 di lunedì 15 aprile è disposta l'evacuazione dell'area che rientra in un raggio di circa 100 metri dalla rottura e dalla perdita di gas limitatamente alle abitazioni in cui, dai sopralluoghi dei vigili del fuoco, è stato evidenziato il permanere di una situazione di potenziale pericolo e salvo il rientro nelle abitazioni e aziende progressivamente verificate con esito positivo.

Per quanto riguarda la viabilità, l'interdizione della strada è stata ristretta e gli sbarramenti sono posizionati all'altezza del negozio Trony, dal civico 23 di via Annibali verso via Cluentina e all'altezza di Rifer Gomme. Per ogni necessità è possibile contattare il numero 0733-256346.



