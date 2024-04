'Chi vuol essere chef', a Teramo sfida fra istituti alberghieri

Una sfida tra istituti alberghieri a suon di piatti tipici di Abruzzo e Marche: è quella che vedrà protagonisti gli studenti delle scuole di Teramo, Giulianova e San Benedetto del Tronto, impegnati in tre giornate di cooking show con sfide ai fornelli di 15 minuti ciascuna, davanti a pubblico e giuria. L''occasione è data da "Chi vuol essere chef", iniziativa organizzata al centro commerciale "Gran Sasso" di Piano d'Accio a Teramo, iniziata il 6 aprile e con altri due appuntamenti: domani, sabato 13, e domenica 21 aprile per la finale in cui le scuole vincitrici si affronteranno per un'ultima prova di piatti tipici selezionati dall'abruzzese Davide Nannni, noto come "chef dei boschi".

Un'esperienza professionalizzante fuori dalle aule di scuola, per gli studenti degli istituti alberghieri "Di Poppa Rozzi" di Teramo, "Crocetti Cerulli" di Giulianova e "Filippo Buscemi" di San Benedetto del Tronto, chiamati a esibirsi in pubblico, cronometro alla mano, con piatti della tradizione locale da consegnare al tavolo della giuria.

Le scuole vincitrici si aggiudicheranno 500 euro per il primo premio, 400 per il secondo e 200 per il terzo, ma a tutti gli istituti partecipanti sarà consegnato un gettone del valore di cento euro, con attestato di partecipazione a ciascuno studente.





