A 102 anni frattura scomposta femore, operata e presto camminerà

Dopo i campioni del mondo di Motogp, una campionessa di longevità. Ma in questo caso non si tratta di restituire fuoriclasse alle curve di circuiti ma allungare la vita di una paziente molto anziana dopo gravi traumi agli arti. Ad Ancona la Divisione di Ortopedia e Traumatologia diretta dal dottor Raffaele Pascarella, nota per avere avuto pazienti come Valentino Rossi e Francesco 'Pecco' Bagnaia, campioni del mondo di motociclismo, questa volta ha operato e curato Carolina, 102 anni, che, dopo una caduta accidentale aveva riportato la frattura scomposta del femore. Un intervento di elevata complessità anche per la gestione post-operatoria: a breve la signora, che ha già iniziato il percorso riabilitativo per riprendere a camminare, verrà dimessa e tornerà a casa.

Inizialmente l'anziana e i suoi famigliari si erano rivolti ad un'altra struttura sanitaria che aveva deciso di non operarla proprio per l'elevata complessità del caso. Poi la decisione di affidarsi all'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (Aoum), in particolare alla Struttura diretta da Pascarella, l'"ortopedico dei campioni", che ha scelto di trattare chirurgicamente la signora nonostante l'età. "Operare i campioni sportivi è fonte di grande soddisfazione - afferma il dottor Pascarella - ma la quotidianità è fatta di persone normali che si rivolgono alle nostre cure per patologie traumatiche" di vario tipo; "abbiamo operato la signora Carolina perché sappiamo che una paziente anziana con frattura del femore, se non viene operata, difficilmente ha la possibilità di sopravvivere a breve-medio termine. La scelta dell'equipe è stata di non abbandonare le persone al proprio destino ma di dare ai pazienti, anche anziani, un progetto terapeutico e una possibilità di vita indipendentemente dall'età".

"Grazie alla competenza e all'esperienza del nostro personale ortopedico, anestesiologico ,fisioterapico e infermieristico commenta il direttore generale dell'Aoum, Armando Marco Gozzini - abituato a gestire pazienti complessi e politraumatizzati è stato possibile trattare chirurgicamente la signora Carolina.

Con l'allungamento della vita, pazienti anche molto anziani, si sottopongono ad interventi di protesi per riacquistare autonomia e non vivere nel dolore: una società che non si cura degli anziani sancisce il suo fallimento".



