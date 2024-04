Il patrocinio del Comune di Ancona per il Marconi Day

La giunta comunale di Ancona ha approvato, su proposta dell'assessore Angelo Eliantonio, la concessione del patrocinio e contributo tecnico per l'iniziativa Marconi Day, che sarà celebrata in occasione dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, a cura dell'Associazione Radioamatori italiani (Ari), sezione di Ancona.

Il 27 e 28 aprile la sezione Ari di Ancona, in occasione del Marconi Day, attiverà la postazione del vecchio faro di Ancona per rievocare gli esperimenti condotti da Marconi nel 1904 nel sito dorico, esperimenti di cui ad agosto ricorrono i 120 anni.

La novità di quest'anno, rispetto alla tradizione di questa manifestazione, riguarda le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, che saranno tenute presso la sala matrimoni del Palazzo degli Anziani. Sono previsti interventi dedicati alla comunicazione e una sezione di archivio notizie e immagini degli esperimenti dello scienziato sul Monte dei Cappuccini.

"Gli esperimenti condotti da Marconi ad Ancona - spiega l'assessore Eliantonio - furono di grandissima importanza per il mondo delle telecomunicazioni e per questo il Comune concede il proprio patrocinio a un'iniziativa che da anni fornisce un apporto non solo in termini storici, ma anche di ricerca e di aggiornamento. Non da ultimo, questo evento rappresenta un'occasione di valorizzazione di due dei nostri siti urbani più preziosi: il vecchio faro da un lato e il Palazzo degli Anziani dall'altro", messi a disposozione dal Comune. Il programma definitivo sarà a breve disponibile sul sito www.ariancona.it.





