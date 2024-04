Ad Ancona 28 'birilli' a terra per ricordare i morti sul lavoro

Ventotto 'bìrilli' bianchi e rossi a terra in piazza del Plebiscito ad Ancona per ricordare i morti sul lavoro registrati nel 2023 nelle Marche. Cgil e Uil hanno deciso manifestare così a favore della piattaforma dello sciopero di oggi del settore privato, dopo la strage di Suviana.

Lo sciopero è di 4 ore, estese a 8 per il settore edilizio dopo il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto in Emilia Romagna.

Il tema della sicurezza sul lavoro è così diventato preminente, ma i rappresentanti sindacali chiedono anche "salari e pensioni dignitosi e una riforma fiscale all'insegna dell'equità e della giustizia".

Accanto ad ogni 'birillo' è stato deposto un garofano rosso.

I manifestanti si sono radunati in piazza della Repubblica e da lì hanno raggiunto piazza del Plebiscito con le bandiere di Cgil e Uil e quelle dei sindacati di categoria che sventolavano.

Iniziative analoghe si sono svolte nelle piazze delle Marche a Pesaro, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.

Treni fermi dalle 9 alle 13, con conseguenze soprattutto sul trasporto regionale. Lo sciopero dei mezzi pubblici invece partirà dalle 13 e andrà avanti sono alle 17.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA