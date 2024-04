Musei: ad Ancona l'assemblea annuale dei soci Icom Italia

Si terrà ad Ancona dal 19 al 21 aprile 2024 l'Assemblea annuale dei soci Icom Italia, il principale network italiano di musei e professionisti museali, con più di 2.000 soci, individuali e istituzionali, che fa capo all'organizzazione internazionale Icom International Council of Museums. L'evento è realizzato in collaborazione con la Regione Marche, il Comune di Ancona e il Coordinamento Regionale Marche di Icom e con il supporto della Fondazione Marche Cultura per l'attività di promozione.

L'Assemblea annuale, informa il sito della Fondazione Marche Cultura, rappresenta un appuntamento fondamentale per il settore che, oltre al momento di rendicontazione formale dell'attività associativa, offre un'opportunità di approfondimento, occasioni di incontro anche informali e di contatto diretto con i musei ospiti e le loro esperienze museali. In programma nel capoluogo marchigiano tre intense giornate aperte a tutti gli interessati, a cui parteciperanno professionisti museali provenienti da tutta Italia, in cui si affronteranno insieme agli esperti del settore e le istituzioni territoriali i temi più significativi del mondo museale e dei beni culturali, ma ci saranno anche momenti di confronto e attività di laboratorio: una dimensione partecipativa che punta a generare situazioni di networking, incroci progettuali e collaborativi, coinvolgendo anche i Gruppi di Lavoro e dei Coordinamenti Regionali.

Venerdì 19 aprile, al Teatro delle Muse, si terrà l'Assemblea associativa, poi si parlerà di casi studio delle Marche con un primo intervento sulla transizione e l'innovazione digitale per gli enti culturali e a seguire la presentazione di un modello di sito web per i musei civici, a cura del Dipartimento di Trasformazione Digitale del Governo, di cui poi il sito dei Musei Civici di Jesi sarà un esempio.

Il Museo Tattile Statale Omero presenterà invece dei progetti legati al tema dell'accessibilità e dell'inclusione, mentre l'ultimo caso studio marchigiano che verrà approfondito sarà quello relativo alle Reti e sistemi culturali, un modello di riferimento in ambito nazionale, realizzato per la prima volta proprio nelle Marche.

La giornata di sabato 20 aprile 2024 è dedicata ad attività partecipative e laboratoriali. Al mattino protagonisti saranno i Gruppi di Lavoro di Icom Italia, che raccogliere domande e suggestioni dal pubblico. Sarà BAM! Strategie culturali a guidare l'incontro, così come anche il momento di networking previsto alla fine della mattinata e quelli di revisione e valutazione della tre giorni marchigiana, dedicati ai "messaggi da portare a casa" e alla valutazione sul nuovo format dell'appuntamento. La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali illustrerà l'universo di "Dicolab - Cultura al digitale. Il sistema formativo per la trasformazione digitale del patrimonio culturale" e nel primo pomeriggio guiderà il workshop sulla Consapevolezza digitale.

Domenica 21 aprile, ultima giornata dell'evento, sono previste le visite guidate che condurranno i partecipanti alla scoperta del patrimonio culturale di Ancona e dintorni, con i luoghi attualmente in via di definizione.



