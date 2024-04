Il giovane fermano Francesco Appoggetti fa parte del team marchigiano finalista al David di Donatello. Il produttore 33enne è nella lista dei finalisti, sezione cortometraggi, del premio cinematografico che, per l'edizione 2024, si terrà il prossimo 3 maggio a Roma.

Appoggetti è produttore insieme all'associazione Nie Wiem di "In quanto a noi" per la regia dell'animatore e disegnatore pergolese Simone Massi. Un grande traguardo per il produttore classe '91, che dal 2020 collabora con Nie Wiem, ideatrice del Corto Dorico Film Festival e del festival di poesia internazionale La Punta della Lingua.

"Siamo molto contenti, parlo come membro dell'associazione Nie Wiem per la selezione tra i cinque finalisti al David di Donatello di 'In quanto a noi' - dice Appoggetti -. Siamo anche felici del fatto che finalmente una produzione quasi interamente marchigiana possa ambire a certi risultati. Il progetto di 'In quanto a noi' arriva dalla collaborazione che si è instaurata da qualche anno tra Nie Wiem e il regista di animazione Simone Massi, nata nel 2006 attraverso Corto Dorico, che organizziamo ogni anno ad Ancona. Il presidente Valerio Cuccaroni ha proposto a Massi di sviluppare un corto basandosi sulla poesia 'Avevamo studiato per l'aldilà' di Eugenio Montale. Grande soddisfazione poi per essere riusciti a coinvolgere oltre a Massi, anche il regista Wim Wenders, che fa da voce narrante. Siamo orgogliosi di questo lavoro, che ha già raccolto premi ed apprezzamenti nei festival di tutto il mondo" conclude.



