Crippa (Lega), costruiremo il centrodestra in Europa

"L'obiettivo è di costruire un centrodestra anche in Europa": così il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, oggi a Civitanova Marche, parlando delle prossime elezioni europee. In lista ci sarà il deputato marchigiano Mirco Carloni. "La Lega sta lavorando per costruire una alternativa a Ursula von der Leyen che possa portare benefici anche nelle Marche", ha aggiunto.

"Le Marche - ha sottolineato - sono state svantaggiate dall'Unione europea in agricoltura, turismo, infrastrutture".

"L'obiettivo a giugno è di ottenere il maggior consenso possibile, anche nelle Marche, andare in doppia cifra, e vincere i tanti Comuni che vanno al voto", ha detto ancora Crippa, a margine della dell'assemblea regionale del Carroccio. La collocazione europea della Lega, per Crippa non "avrà ripercussioni sul governo, che andrà avanti fino alla fine della legislatura". "A livello europeo - ha aggiunto - la Lega è per cambiare questa Europa".



