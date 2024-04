Moda: Lardini apre una seconda boutique in Giappone a Tokyo

Seconda apertura di una boutique monomarca a Tokyo per il brand marchigiano di abbigliamento e accessori Lardini: dopo quella di Marunouchi la maison ha aperto un nuovo flagship store da 160 mq a Tokyo, nel quartiere di Aoyama tra le più popolari aree di shopping e intrattenimento.

L'azienda di Filottrano (Ancona) è presente nel paese con un'estesa rete di multibrand e departement stores. La boutique, di 160 metri quadrati e su due piani, si affaccia sulle vie di una delle più popolari aree di shopping e intrattenimento.

Firmata dall'architetto Simona Marchetti, si propone firma un ambiente minimalista e contemporaneo, con colori e materiali sobri ispirati all'eleganza delle collezioni: un pilastro luminoso al centro, rack in ferro brunito, toni scuri, grigi e neri delle pareti e dei pavimenti.

Lo store è stato inaugurato il 29 marzo con una cerimonia ufficiale giapponese, Kagami biraki (celebrazione di buon augurio durante la quale si prevede la rottura di un mochi, dolce tradizionale, e si apre una confezione di sakè) dove hanno preso parte la famiglia Lardini, i media partners e i top clients.

"Questa apertura - commenta Lardini - rappresenta un importante traguardo nel piano di espansione retail del brand.

Già dal 2021 infatti è stata costituita la Lardini Japan: un capitolo che segnò l'inizio di un piano di sviluppo retail nel mercato giapponese". L'azienda oggi conta punti vendita nel quartiere di Marunouchi a Tokyo, uno shop in shop presso il department store di Hankyu Mans, punti vendita a Iwatawa a Fukuoka, Matsuzakaya a Nagoya, Mitsukoshi a Ginza (nel quartiere di Tokyo), Daimaru a Kobe, e Takashimaya a Yokohama.



