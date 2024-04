Cede il solaio e operaio cade da tre metri d'altezza, ferito

Un operaio di 43 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). L'uomo stava eseguendo dei lavori di manutenzione alla copertura dell'edificio di un'azienda di Porto d'Ascoli quando ha ceduto il solaio sotto i suoi piedi ed è precipitato per un'altezza di circa tre metri.

Sul posto sono in breve giunti i sanitari del 118 che hanno allertato anche l'eliambulanza: una volta giunta in zona, però, l'eliambulanza è ripartita vuota poiché il paziente è stato ricoverato all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto, considerato che le sue condizioni non erano particolarmente gravi.

Sono in corso valutazioni sul rispetto delle norme anti-infortunistiche sul luogo di lavoro in cui è avvenuto l'incidente



