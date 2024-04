Scivola in un dirupo nel Pesarese, ferita escursionista

Scivola in un dirupo mentre passeggia insieme ad altre due persone in un sentiero in provincia di Pesaro Urbino. E' accaduto poco prima di mezzogiorno a Cantiano, località Ca' Tecchie dove si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, del 118 e del soccorso alpino per soccorrere una escursionista scivolata in un dirupo adiacente al sentiero nel Bosco delle Tecchie.

L'escursionista ha riportato un trauma ad un arto inferiore.

Sul posto si è recata la squadra dei vigili del fuoco di Urbino con un quad e, visto che la zona è molto impervia, è stato attivato anche l'elicottero dei vigili del fuoco Drago 53 del reparto volo di Arezzo. Raggiunta dal personale di terra la donna è stata stabilizzata e caricata a bordo dell'elicottero con verricello prima di essere affidata al personale del 118 per il trasporto in ospedale. Sul posto per il soccorso alla escursionista anche il personale del Soccorso Alpino.



