Ciclista cade su un sentiero, soccorso nel Fermano

Ciclista cade durante un'escursione in un sentiero montano e viene trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Erano circa le 9.30 di questa mattina quando da Amandola (Fermo) è scattata la richiesta di soccorso per un ciclista di circa 40 anni caduto nel sentiero montano "La Moscosa", località Villa Moglietta.

L'uomo, residente nel Fermano, era in compagnia di altri biker quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l'equilibro ed è caduto. Il ciclista è rimasto comunque sempre cosciente. Sul posto, raccolto l'sos, sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la stazione di Montefortino del Soccorso Alpino e Speleologico Marche.

I soccorritori, una volta valutate le condizioni sanitarie del ciclista, hanno provveduto a stabilizzarlo e a caricarlo su una barella, per poi trasportarlo fino alla piazzola dell'elisoccorso di Amandola dove, ad attenderlo, c'era l'elicottero "Icaro 02" per il trasferimento all'ospedale Torrette di Ancona.



