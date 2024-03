Blocca fidanzata che andava in auto dagli amici, ammonito

Stanca delle prevaricazioni subite dal fidanzato 50enne, una donna di 40 anni ha deciso di lasciarlo: lui però non lo ha accettato e ha attuato condotte moleste che l'hanno spaventata e l'hanno indotta a rivolgersi ai poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura: l'istanza di ammonimento nei confronti dell'uomo è stata emessa dal Questore Cesare Capocasa per stalking. Con questa misura viene esplicitamente comunicato al destinatario che, qualora un soggetto ammonito continui a vessare la parte lesa, la condotta diventa perseguibile dall'Ufficio di Polizia, senza una specifica querela della vittima.

La relazione tra i due, sebbene di breve durata, sarebbe stata sempre caratterizzata da una costante prevaricazione dell'uomo nei confronti dell'allora fidanzata. Spesso, mentre la coppia era fuori con amici, lui la denigrava o la ignorava, al punto da non considerarla affatto. In un'altra occasione, quando lei aveva ormai deciso di lasciare il partner e stava uscendo di casa per raggiungere degli amici, lui l'aveva affiancata in auto in un parcheggio, impedendole di risalire a bordo per andar via.

La 40enne era riuscita a risalire in macchina dal lato passeggero ma l'uomo aveva aperto la portiera posteriore ed era salito dietro. La donna, spaventata, aveva guidato fino sotto la propria abitazione con lui a bordo. Giunti sotto casa della donna l'uomo si era allontanato spontaneamente prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Spaventata e stanca della situazione, la 40enne si era rivolta alla polizia.

Nei primi tre mesi dell'anno, fa sapere la Questura di Ancona i provvedimenti di ammonimento sono stati 20, il quadruplo dello stesso periodo del 2023 quando la misura era stata emessa in cinque occasioni (30 in tutto il 2023). Dei 20 ammonimenti del 2024, dieci sono stati emessi per condotte di stalking e dieci per maltrattamenti in famiglia. La Questura ricorda che in nessun caso si sono registrate recidive e, pertanto, in tutti i casi in cui si è intervenuti con la misura di prevenzione dell'ammonimento questa ha avuto un'efficacia deterrente nei confronti degli autori delle condotte. La misura di prevenzione non ha colpito solo uomini: in questi tre mesi sono già tre gli ammonimento emessi nei confronti di donne per condotte di stalking.



