Biancani, allargare maggioranza e "una marcia in più a Pesaro"

Andrea Biancani inizia la campagna elettorale per la corsa a sindaco di Pesaro e inaugura la sede in Largo Tre Martiri. Oltre un centinaio di persone si sono radunate ieri nei pressi della rotonda di Largo Tre Martini per ascoltare il primo discorso di Biancani, vicepresidente del Consiglio regionale, ex assessore partito dal quartiere di Montegranaro, ora candidato sindaco della coalizione del centrosinistra. Sulle vetrine campeggiano le foto di Biancani appoggiato alla sua Vespa con lo zaino in spalla. "Insieme per una visione concreta di futuro" la frase che accompagna la fotografia per riassumere il senso della sua candidatura.

"Insieme, visione, concretezza e futuro" le quattro parole con cui Biancani vuole dare a Pesaro "la marcia in più". Tra pochi giorni presenterà le "liste che comporranno la coalizione: partiamo dalla squadra attuale ma puntiamo ad allargarla ancora di più per rappresentare al meglio tutta la città".

"Sono orgoglioso che tanti pesaresi, partiti e liste civiche mi abbiano scelto come loro candidato. - afferma Biancani - Ho iniziato la mia carriera politica e amministrativa partendo dal mio quartiere, poi come assessore in Comune con Ceriscioli e Ricci e, infine, ho avuto l'esperienza in Regione come Presidente di Commissione, prima, e Vicepresidente del Consiglio regionale ora. Ho sempre svolto i miei ruoli in mezzo alla gente, - prosegue - incontrando tutti e cercando di dare risposte concrete, anche dicendo qualche no, pur di non fare false promesse. Una concretezza, un impegno e una preparazione che mi sono sempre stati riconosciuti e che caratterizzeranno il mio lavoro da Sindaco, se i pesaresi mi affideranno il compito di guidare questa città".

"Come sapete in questi anni non ho mai smesso di girare tantissimo per la città, soprattutto, in bici e in Vespa. - dice ancora - Ho sempre creduto nella mobilità sostenibile e la bici mi ha accompagnato in ogni campagna elettorale, ma questa volta ho scelto la Vespa perchè voglio dare a Pesaro una marcia in più. La Vespa è un mezzo iconico dell'Italia, un mezzo popolare, alla portata di tutti; un mezzo da persona normale, come gli altri, che è quello che sono io, un amministratore che ha sempre girato tra le persone, mettendosi alla pari, ascoltando tutti, e cercando soluzioni".

"La marcia in più - spiega Biancani - è uno slogan che deve farci capire che per Pesaro è il momento di correre ancora più forte per mettere a terra i tanti progetti avviati dal Sindaco Ricci. Gestire le tantissime risorse ottenute da Ricci dalla sua Giunta e dal lavoro di tanti dipendenti comunali, che ringrazio, sarà la sfida che nei prossimi anni determinerà il futuro della città. Per vincerla serve continuità con il lavoro fatto, ma anche lavorare ancora di più, ancora meglio e coinvolgendo ancora di più la città. Serve, appunto, una marcia in più".

Il programma sarà preparato insieme a tutte le liste della colazione, che presto saranno ufficializzate e presentante.

"Partiamo dall'attuale maggioranza comunale ma stiamo cercando di allargarla ad altri partiti e ad altre liste civiche" ha detto Biancani, invitando, poi, tutti i cittadini che volessero dare una mano, o candidarsi, a contattare lui o i referenti delle varie liste esistenti: "cerchiamo sia persone con esperienza, sia giovani e persone nuove, che siano integrati nella società e che possono dare un contributo in più sia per vincere sia per governare poi, rappresentando parti della comunità pesarese".



