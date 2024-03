Ad Ancona tecnica innovativa per ablazione fibrillazione atriale

All'Azienda ospedaliero universitaria (Aou) delle Marche una tecnologia innovativa per l'interventi di ablazione della fibrillazione atriale, adottata per la prima volta in un ospedale pubblico italiano. L'Azienda parla di un "importante traguardo per l'aritmologia italiana.

Il professor Antonio Dello Russo, direttore di Cardiologia ed Aritmologia dell' Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e il suo team, nelle sale di Elettrofisiologia dell'ospedale hanno "condotto con successo i primi interventi di ablazione della fibrillazione atriale utilizzando una tecnologia all'avanguardia"; si "basa su un catetere ablatore a campo pulsato completamente integrato con un avanzato sistema di mappaggio elettroanatomico tridimensionale non fluoroscopico".

"Il catetere - spiega l'Aou delle Marche - consente un'ablazione altamente selettiva del tessuto cardiaco, garantendo un isolamento completo delle vene polmonari senza compromettere i tessuti circostanti. Un approccio, che non comporta effetti termici sui tessuti, agisce in modo selettivo sulle cellule responsabili della fibrillazione atriale. La capacità di ricostruire in tempo reale un modello 3D del cuore e monitorare la posizione del catetere durante l'intervento rappresenta una svolta nell'elettrofisiologia cardiaca, consentendo interventi più sicuri ed efficienti con una bassa esposizione alla radiazione".

Il professor Dello Russo ha espresso "grande soddisfazione per il successo di questi interventi, sottolineando il ruolo dell'Aou Marche come centro di eccellenza nel trattamento della fibrillazione atriale e indicando quanto tutto ciò consentirà di effettuare la ricerca scientifica, fondamentale per l'Università Politecnica delle Marche". Il tutto, riferisce una nota, "è avvenuto in presenza del personale della Ricerca e Sviluppo - proveniente dagli Usa e Israele - dell'azienda multinazionale produttrice della tecnologia. Infine, è stato riconosciuto il contributo degli Affari Generali, Convenzioni e Ricerca dell'Aou Marche per il supporto fornito nell'implementazione di questa tecnologia nella sala operatoria di elettrofisiologia, evidenziando l'importanza della collaborazione multidisciplinare nell'avanzamento della medicina".



