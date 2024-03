Svastiche su monumento ai Caduti, Comune fa rimuovere le scritte

"Sono davvero rammaricata per l'atto di vandalismo che ha ferito il cuore della città di Filottrano, offeso la sensibilità dei cittadini e la memoria dei caduti di tutte le guerre". Lo scrive in una nota Lauretta Giulioni, sindaca di Filottrano (Ancona), dove nella notte il Monumento ai Caduti è stato imbrattato con svastiche e la scritta 'w il duce'.

"A seguito delle difficoltà incontrate nella rimozione immediata delle scritte realizzate con vernice spray, per la quale ci siamo subito adoperati, - riferisce la prima cittadina - abbiamo provveduto ad incaricare una ditta specializzata del settore, perché l'imbrattatura sia rimossa nel rispetto e nella salvaguardia del materiale di composizione del monumento, peraltro sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza, e delle pareti interessate. Le indagini sono in corso e sono state acquisite tutte le immagini delle telecamere a disposizione per l'individuazione degli autori del gesto".

"Invito tutti a riflettere sul significato dell'azione - conclude Giulioni - che si auspica non abbia più a ripetersi".





