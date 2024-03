Morto a 87 anni l'artista ascolano Arnaldo Marcolini

E' morto ieri a 87 anni l'artista ascolano Arnaldo Marcolini. "La voce roca, lo spirito indomito, la voglia di progettare: - così Stefano Papetti, curatore scientifico delle Collezioni Civiche del Comune di Ascoli Piceno, e @ascolimusei ricordano il maestro - Arnaldo Marcolini ci ha lasciati, ma restano le sue opere, generosamente donate alla Galleria d'Arte Contemporanea, a testimonianza del percorso che lo ha portato ad esporre in luoghi di grande prestigio, in dialogo con i maggiori critici italiani".

Nel 2018 Marcolini donò al Comune di Ascoli una serie di cinque opere, denominate "Miles". Marcolini ha esposto in mostre a livello nazionale e internazionale, ed alcune sue opere si trovano in pianta stabile a Washington, New York, Hong Kong, Dubrovnik, Barcellona, Madrid, Liegi e Mosca.

L'ultima mostra dedicata al Miles si è svolta nel 2019 al Forte Malatesta.



