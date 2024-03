Incendio in villetta a Pesaro, brucia il tetto

Un incendio, forse divampato dalla canna fumaria, ha causato ingenti danni ad una villetta a due piani a Pesaro della quale è bruciata una parte del tetto. E' accaduto in serata, poco prima delle 20. Sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, l'autobotte e l'autoscala per domare le fiamme. Non si segnalano feriti o intossicati, né problemi strutturali all'edificio che per il momento però non è fruibile. Le squadre dei vigili del fuoco sono ancora sul posto per concludere le operazioni di spegnimento.

Nel pomeriggio un altro incendio ha invece interessato il quadro elettrico di un negozio a Fabriano in via Dante: i pompieri sono intervenuti per spegnere le fiamme con un estintore a CO2 e hanno disperso il fumo con elettroventilatori.

L'immobile ha subito danni da fumo e per non sarà fruibili fino al ripristino delle misure di sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta.



