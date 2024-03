Pirovano a teatro con il Mistero buffo di Dario Fo e Franca Rame

Il 27 marzo, si celebra la Giornata internazionale del Teatro. Per l'occasione, il Teatro Sperimentale di Pesaro, Capitale italiana della cultura 2024, ha invitato l'attore milanese Mario Pirovano a portare in scena 'Mistero Buffo', lo spettacolo più famoso di Dario Fo e Franca Rame. Uno spettacolo provocatorio e attuale, che ha segnato la storia del Novecento, un impasto comico-drammatico, messo in scena in Italia e all'estero, nelle piazze, nelle scuole, nelle fabbriche, nei teatri e persino nelle chiese, le cui radici affondano nel teatro popolare, quello delle sacre rappresentazioni medievali, dei giullari e della Commedia dell'Arte.

"Sono felicissimo di poter portare in scena proprio a Pesaro - spiega Pirovano - lo spettacolo che ha reso famosi nel mondo i nostri due ultimi premi Nobel. Quale occasione migliore di questa giornata Mondiale per il teatro? Mi auguro davvero che possa essere una serata di festa popolare proprio come avrebbero voluto Dario e Franca".

Nell'Aula Magna dell'Università Statale di Milano, occupata da oltre 2000 studenti, il 30 maggio 1969 entrò Dario Fo per presentare in anteprima assoluta il suo 'Mistero Buffo'. Fu l'inizio di un percorso che attrasse subito migliaia di persone.

Per anni Dario Fo, insieme a Franca Rame, ha raccolto documenti di teatro popolare di varie regioni italiane e li ha ricostruiti in questo spettacolo dal sapore "ironico e profetico" che ha la capacità di coinvolgere anche le più giovani generazioni.



