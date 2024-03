Rizzo, 'Santoro è una dependance del Pd'

"Santoro é una dependance del Pd.

Non ha firmato il referendum per fermare la guerra. È un pacifinto. Usa il dissenso per portarlo alla Schlein e a Conte".

Così Marco Rizzo, coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare ad Ancona. "Siamo noi l'unica alternativa" ha insistito, ribadendo che "destra e sinistra sono identiche, espressione cieca del Partito Unico Liberista. Quello che, in accordo con l'opposizione, insegue una folle guerra di proporzioni mondiali e i cittadini che la rifiutano finiscono in strane liste di proscrizione", mentre gli enti locali, "sottoposti all'imposizione del pareggio di bilancio e legittimati da un'interpretazione estensiva del principio di sussidiarietà, entrambi inseriti in Costituzione con riforme bipartisan, hanno proceduto a privatizzare i settori economici pubblici ed i servizi essenziali, come quello sanitario, di fatto rendendo il diritto di cura un privilegio di pochissimi".





