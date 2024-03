Rizzo, bisogna firmare per Democrazia Sovrana e Popolare

"Democrazia Sovrana a Popolare è impegnata a raccogliere le firme per le elezioni europee, con grande difficoltà perché sono state cambiate le leggi elettorali negli ultimi 6 mesi, cosa che non si può fare, a due mesi dal termine di scadenza è stato levato l'esonero internazionale delle firme, che è importante per chi come Democrazia Sovrana e Popolare ha rapporti internazionali con altri Paesi, penso alla Francia, alla Germania, alla Slovacchia". Lo ha detto Marco Rizzo, coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare, nel presentare d Ancona "No Ue. L'unione è una prigione. Di guerra, di fame, di schiavitù", la prima assemblea regionale del partito.

"Ora dobbiamo raccogliere queste firme in brevissimo tempo - ha spiegato -, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti i lavoratori, di tutti i cittadini per un progetto che ha insito nel nome quello che vogliamo fare: vogliamo ripristinare la sovranità del nostro Paese. Governi la destra, governi la sinistra - ha aggiunto - alla fine la politica estera viene decisa sempre altrove nel nostro Paese. Ma questo comincia a riguardare fortemente anche le scelte economiche e sociali dall'agricoltura, alla pesca, alle case green, tante cose profondamente sbagliate che mandano in frantumi l'economia in Italia". Quello di Democrazia Sovrana a Popolare, di Rizzo e Francesco Toscano, è "un progetto nuovo che parte dal tema fondamentale della guerra e della pace, perché stiamo rischiando di andare verso la guerra nucleare. Ce ne rendiamo conto molto poco perché c'è una grande propaganda che tende a coprire questo, così come copre la crisi economica la crisi energetica e anche i risultati di una scelta sbagliata sulla gestione della pandemia" ha detto ancora Rizzo, affiancato dalla coordinatrice regionale Marianella Fioravanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA