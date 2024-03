Urso, sinergia industrie rafforza Unione europea per competere

"Le imprese da sole non possono affrontare la grande sfida degli investimenti e anche gli Stati da soli non possono sostenere l'impegno della transizione". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel videomessaggio inviato all'assemblea nazionale delle Ali, in corso a Pesaro.

"L'impegno è significativo, si stima che nei prossimi 10 anni siano 500 i miliardi annui per il fabbisogno di investimenti pubblici e privati - ha ricordato Urso - E farlo nella nostra Europa, senza il supporto di risorse comunitarie, è davvero una sfida impossibile". "Dobbiamo portare avanti politiche nei confronti della duplice transizione che siano in grado di guardare l'esigenza dei territori e di seguire un disegno più ampio a livello nazionale ed europeo", ha detto ancora il ministro.

"Con questo spirito - ha sottolineato - ci siamo mossi in Europa sin dall'inizio, anche su temi industriali, assieme a Francia e Germania, per un nuovo approccio che ha come obiettivo il rafforzamento dell'Unione, attraverso la sinergia delle maggiori industrie del continente, anche per rispondere alla competizione degli Stati Uniti e alla sfida cinese". Urso, in conclusione, si è detto "fiducioso" per una nuova Unione europea, "più pragmatica e realistica e quindi sostenibile dal punto di vista sociale e produttivo".



