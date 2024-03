Nuova newsletter del Forum Città dell'Adriatico e dello Ionio

E' uscito ieri il primo numero della nuova newsletter del Forum per le Città dell'Adriatico e dello Ionio (Faic), di cui l'assessore di Ancona alla Macroregione Adriatico Ionica Anna Maria Bertini è segretario generale. Si tratta - ha scritto Bertini ai membri del Forum - di "uno strumento di consultazione e informazione, prezioso per quanti condividono la visione di una regione sempre più interconnessa e prospera, capace di affrontare le sfide del presente e del futuro".

Il primo numero segna l'inizio di pubblicazioni mensili focalizzate su una serie di temi strategici: bandi di prossima uscita, ricerca partner, focus sulle città aderenti al Faic, articoli specifici su tematiche particolarmente rilevanti redatti dall'Obct (Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa), news, best practice sviluppate, informazioni sulle iniziative degli associati. La newsletter, in lingua italiana ed inglese, è rivolta ai membri del Faic, ma vuole rappresentare anche uno strumento di promozione per gli stakeholders e per le città non ancora aderenti.

"Il supporto del Segretariato e lo scambio costante di informazioni - ha aggiunto l'assessore - rappresentano il valore aggiunto del lavoro di cooperazione che stiamo svolgendo per la Macroregione Adriatico-Ionica".



