Giunta Marche, ok ad affidamento voli continuità a Skyalps

"Parere positivo della giunta regionale delle Marche sulla conclusione dell'iter per l'affidamento del servizio di continuità territoriale per i voli da Ancona-Falconara Marittima, a Milano, Roma e Napoli, al vettore Skyalps" dopo il recesso anticipato della compagnia Aeroitalia che garantirà i voli in questione fino al 31 marzo.

Lo fa sapere la Regione. La Giunta regionale si è riunita questo pomeriggio proprio sul tema della "prosecuzione dei collegamenti aerei di continuità territoriale da Ancona verso Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli". Ieri l'Enac aveva riferito di ritenere "congrua" la proposta di Sk Alps e che, con una nota del 15 marzo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, "nel carattere emergenziale della procedura, condivideva le proposte".

La giunta regionale Marche "ha preso atto e deciso di comunicare all'Enac di procedere alla conclusione dell'iter, incaricando la struttura regionale competente in materia, di trasmettere all'Enac, tale determinazione e di avviare quanto prima le attività per la nuova progettazione degli oneri di servizio pubblico per i voli da e per l'Aeroporto di Ancona".

Dalle note Enac, riferisce la Regione, "risulta che l'operatore SkyAlps si è reso disponibile ad operare voli sulle tre rotte (Ancona-Milano Linate, Ancona - Napoli, Ancona - Roma Fiumicino).



