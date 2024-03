Fumarola (Cisl), priorità mobilitazione per sicurezza su lavoro

"La mobilitazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro è la nostra priorità". Così la segretaria generale aggiunta della Cisl nazionale Daniela Fumarola intervenuta al Consiglio generale della Cisl Marche, un "importante momento di ascolto o confronto, che si è svolta nella sala convegni della Lega del Filo d'oro a Osimo.

Sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha affermato Fumarola: "bene le prime indicazioni che sono venute dal governo Meloni che hanno accolto alcune nostre proposte. E' un buon inizio, ma bisogna andare avanti potenziando gli organici degli ispettori, incrementare le pene, istituire la patente a punti per le imprese, investire nella formazione". "Il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è al centro della nostra proposta. - ha ribadito - Positivo il giudizio sulle prime azioni del governo Meloni che ha accolto alcune nostre indicazioni ma ora andiamo avanti con le assunzioni degli ispettori, con la patente a punti per le imprese, con gli investimenti in formazione. Prosegue - ha concluso - la mobilitazione della Cisl in tutti i territori".

"Il numero degli infortuni dal 19080 - ha detto il segretario generale della Cisl Marche durante l'incontro - ad oggi è rimasto sostanzialmente quello: potrebbe apparire un fenomeno cronicizzato contro il quale non servono scioperi fini a se stessi ma occorre il coraggio di una strategia".



