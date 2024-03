Passaggi Festival sarà dedicata a Mauro Bene e a Lino Paganelli

Sarà dedicata al ricordo del giornalista Mauro Bene e del dirigente politico Lino Paganelli, l'edizione 2024 di Passaggi Festival, dal 26 al 30 giugno a Fano. Lo hanno stabilito all'unanimità il Comitato Scientifico di Passaggi Festival, presieduto da Nando dalla Chiesa e composto da Luigi Contu, Alessandra Longo, Claudio Novelli, Lorenzo Salvia, Giorgio Santelli, Marino Sinibaldi e la direzione del festival con Giovanni Belfiori, Ludovica Zuccarini e Cesare Carnaroli.

Passaggi Cultura, l'associazione che organizza Passaggi Festival della Saggistica è in lutto per la morte di Bene, scomparso oggi, e Paganelli, morto il 18 marzo 2024. "Sono scomparse, a distanza di poche ore l'una dall'altra, due persone che, se pure in modo differente, sono state accanto al festival, arricchendolo con la loro presenza e la loro amicizia: Lino Paganelli e Mauro Bene", sottolinea una nota del Festival.

Giovanni Belfiori, direttore di Passaggi Festival, ha lavorato con Lino Paganelli fin dal 2002, anno della sua nomina a responsabile delle Feste de l'Unità, e quasi tutto ciò che riguarda la gestione organizzativa del festival arriva proprio da quell'esperienza, appresa e condivisa in tanti anni di stretta collaborazione.

Il giornalista, tra i fondatori di Repubblica, Mauro Bene (marito di Alessandra Longo, giornalista anche lei e componente del comitato scientifico di Passaggi) è stato amico prezioso e discreto del festival, supportandolo con i suoi consigli e prestandosi a tenere un corso e un laboratorio di scrittura giornalistica, all'interno del programma della manifestazione.





