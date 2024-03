Mostra per Enrico Mattei in stabilimento Merloni che fa 70 anni

La vita di Enrico Mattei, politico, partigiano, imprenditore fondatore dell'Eni morto il 17 ottobre 1962 mentre viaggiava da Catania a Milano su un aereo esploso e poi precipitato a Bascapè (Pavia), raccontata attraverso una mostra fotografica che l'azienda Antonio Merloni ha allestito presso la propria sede di Matelica, in provincia di Macerata. L'ha fatto in occasione dei 70 anni del locale impianto produttivo, inaugurato proprio da Mattei e oggi riportato in attività dopo la ricostruzione post sisma 2016.

All'inaugurazione della mostra, oltre a Francesco Merloni, ex ministro dei Lavori pubblici, presidente onorario di Ariston Group, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il commissario post sisma 2026 Guido Castelli.

Le foto alle pareti di quello che è rimasto l'unico locale dell'epoca, immortalano l'imprenditore marchigiano nelle fasi salienti della propria attività, con un importante focus sull'Africa. Immagini anche di un giovanissimo Enrico Mattei, all'epoca del servizio militare o quando iniziò a collaborare con la Max Meyer. Ma le foto raccontano anche l'avvio dell'Industria chimica lombarda.

Nei pannelli appesi non manca il Mattei politico e la sua attività nella resistenza partigiana. Le ultime installazioni, al termine del percorso, sono dedicate ai rapporti di Mattei con l'Africa, ma anche con l'Unione sovietica e segretamente con la Cina. Le ultimissime foto sono invece dedicate all'inaugurazione di 70 anni dello stabilimento di Matelica, progettato da Francesco Merloni, all'epoca un giovane universitario.



