Nuova linea produttiva all'avanguardia alla Merloni di Matelica

A 70 anni dall'apertura della sede produttiva di Matelica (Ancona) dell'Antonio Merloni, voluta dal fondatore dell'Eni Enrico Mattei, è stata inaugurata una nuova linea produttiva di bombole a gas tecnologicamente all'avanguardia. Nell'occasione aperta anche una mostra fotografica dedicata a Mattei, che ripercorre la sua vita di imprenditore lungimirante, politico e partigiano.

Al doppio taglio del nastro presenti, tra gli altri, il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma Guido Castelli. A fare gli onori di casa il ceo dell'azienda, Paolo Sparvoli e il patron Francesco Merloni, ex ministro dei lavori pubblici e presidente onorario di Ariston Group.

"Quest'anno - ha detto Sparvoli - ricorrono i 70 anni di questa sede produttiva e li celebriamo con l'inaugurazione di una nuova linea produttiva, tecnologicamente all'avanguardia".

"Entrerà in funzione nell'arco di alcune settimane - ha spiegato l'amministratore - e la apriamo in concomitanza con la ricostruzione dell'immobile che era stato danneggiato dal terremoto del 2016". A sottolineare la resilienza e l'operatività degli imprenditori marchigiani sono stati sia il ministro Lollobrigida, sottolineando come "qui molti sono partiti da zero e sono riusciti a creare ricchezza senza dimenticare le proprie radici", che il governatore Acquaroli secondo il quale "i nostri imprenditori hanno grandi capacità manageriali che permette loro di affermarsi a livello nazionale e internazionale". Il commissario Castelli ha invece evidenziato come quella della Antonio Merloni sia "una storia esemplare di rinascita".



