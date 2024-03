Acquaroli, offerta Sky Alps è transitoria

La nuova offerta fatta da Sky Alps per i voli di continuità dall'aeroporto di Ancona Falconara a Milano, Roma, Napoli, che prevede un solo volo giornaliero per Roma e Napoli e costi più alti, deve essere considerata "transitoria, come lo è, per arrivare poi ad una soluzione definitiva". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, a margine di una conferenza stampa. "La questione finanziaria in questo momento sicuramente si pone" ha ammesso. Ma "dipende moltissimo dal riempimento degli aerei, se hanno successo il costo si riduce e se viaggiano pieni, si azzera". Intanto "l'importante è che ci siano i voli ogni giorno con regolarità e con coerenza rispetto agli avvisi fatti. Il disservizio - ha insistito, in riferimento ai ritardi e ai voli cancellati di questi mesi - è la cosa peggiore perché toglie credibilità all'aeroporto, alle istituzioni e crea problemi" ai viaggiatori. Il "quadro definitivo" dovrebbe poi durare sino alla fine della continuità territoriale", partita a ottobre e della durata di 3 anni. I primi mesi sono stati condizionati negativamente da "disservizi", cioè ritardi e cancellazioni, che hanno penalizzato "questa opportunità. Crediamo che con Enac e Ministero si possa aprire una nuova fase e su questo stiamo lavorando" ha insistito il governatore.

Quanto all'aumento dei costi, "sta ai tecnici stabilire quanto e come. Ma lo sapevamo e non è questo il problema. Il problema è avere un collegamento veloce per gli hub nazionali e del resto per tutti i servizi c'è un costo". "Saremmo soddisfatti se si riuscisse ad avere un volo bigiornaliero mattina e sera su Roma. Però lavoriamo su quello che è possibile avere e speriamo che che le prossime valutazioni siano fatte in coerenza con le esigenze del mercato". "Questo servizio è fondamentale - ha ribadito Acquaroli - perché ci consente di essere collegati con i grandi aeroporti e perché da quegli aeroporti si potrà arrivare nelle Marche in modo più agevole.

Questo è importante per gli investimenti, l'attrazione, il turismo e il commercio - ha concluso - dobbiamo risollevarci dalla crisi economica in cui ci troviamo come regione in transizione".



