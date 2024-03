'Shakespeare racconta Dante' a Senigallia il 14 marzo

Fa tappa a Senigallia la rassegna di reading teatrali "Shakespeare racconta Dante" con Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini, che leggono brani scelti da "Dante di Shakespeare III-Come è duro calle", ultimo volume edito da Solferino di una trilogia di Monaldi&Sorti (Rita Monaldi e Francesco Sorti) che narra la vita e l'opera di Dante Alighieri come se uscissero dalla penna di William Shakespeare.

L'appuntamento è all'Auditorium di San Rocco, giovedì 14 marzo ore 18:30, ingresso libero. Nuove scoperte su Jacopo Alighieri, figlio di Dante, sulla bolla di canonizzazione di San Tommaso d'Aquino e la decifrazione di un codice nascosto nella Divina Commedia i temi del volume, che ha dato origine alla rassegna di reading, partita da Milano, a cura di Oliviero Ponte di Pino, curatore del BookCity e docente di Letteratura e Filosofia del Teatro all'accademia di Brera. Il tour farà tappa fino a settembre in diverse regioni con nomi storici del teatro italiano tra cui, oltre a Rigillo e Rossini, anche Giuseppe Pambieri, Remo Girone, Elisabetta Pozzi, Tullio Solenghi, Pamela Villoresi e altri. Monaldi&Sorti saranno in collegamento da Vienna, dove la coppia vive e lavora.

Interverranno Paolo Mirti e Mauro Pierfederici. Gli attori Rigillo e Rossini autograferanno le copie del libro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA