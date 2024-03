Nel 2023 occupati Marche sono stati 641mila, +2mila sul 2022

Nel 2023 gli occupati nelle Marche sono stati 641 mila, 2mila in più rispetto al 2022 (+0,3%), meno della media del Centro (+1,5%) e dell'Italia in generale (+2,1%). Cresce il numero dei lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato (+2,8%) sia a tempo indeterminato (+2,9%), mentre gli autonomi hanno una perdita di 12mila unità (-8%). È quanto emerge dall'elaborazione di Ires Cgil Marche dei dati Istat.

Tra i dipendenti, aumenta il lavoro a tempo pieno (+4,2%) e diminuiscono i lavoratori a tempo parziale (2,7%). L'occupazione maschie è stazionaria (-0,1%), mentre le donne occupate registrano una lieve crescita (+0,8%). Il tasso di occupazione femminile si attesta al 60,7%, quello maschile (74%). Tra i macrosettori, le costruzioni registrano la maggiore crescita (+7,8%). Dall'altra parte, l'industria registra invece un calo degli occupati (-2,3%), in controtendenza con l'andamento dell'industria a livello nazionale (+2%). Diminuiscono i disoccupati (-17,3%) e il tasso di disoccupazione generale, fenomeno registrato anche nel Centro Italia e nell'intero Paese, sebbene nelle Marche risulti più marcato. La diminuzione ha coinvolto sia gli uomini (-15,8%) che le donne (-18,6%). Rimane stabile il numero di inattivi (fenomeno in controtendenza rispetto all'Italia e al Centro in cui gli inattivi diminuiscono).

"L'aumento dell'occupazione non è attribuibile solo all'aumento degli occupati, ma anche alla diminuzione della popolazione in età da lavoro", commenta Eleonora Fontana segretaria regionale Cgil Marche. "Nella regione cresce l'occupazione ma solo nelle costruzioni, nel commercio e nei servizi. Si registra invece una diminuzione significativa nell'industria. Chiediamo alla giunta un cambio immediato di rotta".



