Impresa di Nardi a Indian Wells, batte Djokovic in 3 set

Impresa del tennista pesarese Luca Nardi al torneo Atp 1000 di Indian Wells. L'azzurro, numero 123 al mondo, ha battuto in tre set il numero 1 del ranking, il serbo Novak Djokovic, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3.

Volto pulito, sempre corretto in campo e fuori, buona tecnica e tanta determinazione. Luca Nardi è uno dei tennisti più promettenti nati nel 2003 ma il suo carattere dimesso e qualche infortunio lo hanno tenuto lontano dai riflettori del circus.

Almeno fino a oggi, quando ha battuto Novak Djokovic a Indian Wells. "Credo che prima di questa notte, nessuno mi conoscesse", ha detto subito dopo la partita. Ma non è proprio così. Per gli addetti ai lavori, il 20enne pesarese è sempre stato un talento, un predestinato. Il suo esordio tra i professionisti risale al giugno 2018, quando a soli 14 anni e 10 mesi è riuscito a raggiungere i quarti del torneo Future di Sassuolo.

Il piazzamento gli è valso un punto nel ranking Atp: è diventato così il più giovane tennista italiano di sempre ad entrare nella classifica mondiale. Gli appassionati dell'epoca indicavano Nardi e Holger Rune come due tra i talenti emergenti a livello mondiale. Alto 186 centimetri, fisico longilineo ha un discreto palmares: cinque titoli Challenger su sette finali disputate, tre titoli Itf su quattro finali. Grazie alla vittoria su Djokovic entra nella top 100 Atp.Tra i suoi record c'è anche quello di essere diventato il più giovane tennista italiano ad aver battuto un numero 1 del ranking mondiale. Il debutto nel circuito Atp è del maggio 2022 agli Internazionali d'Italia.



