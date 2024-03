Pro Vita, nelle Marche camion-vela per tutela vita nascente

La "politica adegui legge a scienza su concepito: al via camion-vela nelle Marche". L'iniziativa è di Pro Vita & Famiglia che ha avviato una campagna di camion-vela da oggi ad Ancona, Recanati, Porto Recanati, Civitanova Marche, Porto San Giorgio, Fermo, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Senigallia, Jesi, Fano, Macerata e Urbino, partita nelle settimane scorse a Roma, che interesserà le principali città italiane, con il messaggio "9 biologi su 10 mi riconoscono come un essere umano. E tu?" e l'immagine di un embrione. L'iniziativa nelle Marche è in collaborazione con CAV Loreto, Chiesa Cristiana Fonte di Vita, Chiesa Apostolica Ancona, Controvento A.P.S., Missione Paradiso Marche, Tele Maria, CAV Macerata, Associazione Marco vive.

"Il 96% dei biologi, su un totale di oltre 5.500 specialisti intervistati, riconosce l'umanità del concepito e che la vita inizia nel momento della fecondazione. - afferma Pro Vita & Famiglia - La scienza, dunque, dice in modo incontrovertibile che il nascituro è uno di noi e da qui la politica italiana deve partire, per adeguare la legge alla scienza e riconoscere la capacità giuridica e l'umanità del concepito. Chiediamo al Parlamento, in particolare, di approvare i disegni di legge come quelli dei Senatori Menia (FdI), Gasparri (FI) e Romeo (Lega), già presentati al Senato, alcuni dei quali propongono di modificare l'articolo 1 del codice civile al fine di riconoscere proprio la capacità giuridica del concepito".

Lo scopo è "sensibilizzare l'opinione pubblica e la politica su ciò che dice la scienza in merito al riconoscimento dell'umanità del concepito. - riferisce Pro Vita & Famiglia. - I dati vengono dalla ricerca The Scientific Consensus on When a Human's Life Begins, pubblicata su Issues in Law & Medicine nel 2021, che ha coinvolto 5.577 biologi di 1.058 istituzioni accademiche nel mondo". "La campagna vuole contribuire a una metamorfosi culturale e sociale che riconosca la persona umana fin dal concepimento. Non c'è un prima o un dopo: i diritti umani nascono nel grembo materno" dice Clara Ferranti, referente Circoli Territoriali Marche Pro Vita & Famiglia onlus.



