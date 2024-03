Al supermercato lo scontrino diventa sostenibile e digitale

Arrivano gli scontrini digitali al supermercato: Coop Alleanza 3.0 li rende ora disponibili con il doppio scopo di evitare il consumo di carta, e quindi tutalere l'ambiente, e di offrire a consumatori e clienti la possibilità di conservare online le ricevute degli acquisti a lungo senza rischio di perderle.

Al momento di pagare, nel 350 punti vendita della cooperativa dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia verrà chiesto se si preferisce avere lo scontrino cartaceo integrale o solo una ricevuta sintetica mentre quello esteso digitale, che spesso vale anche come garanzia, ad esempio nel caso di elettrodomestici, sarà consultabile sulla app, oppure, per chi si è registrato sul sito, nella propria sezione personale. Per questo Coop Alleanza ha lanciato una campagna per invitare a scaricare l'applicazione oppure a registrarsi in modo da usufruire dello scontrino digitale e "risparmiare tonnellate di carta" Lo scorso anno nei negozi, supermercati e ipermercati della cooperativa sono stati stampati oltre 100 milioni di scontrini, messi uno dopo l'altro coprono una distanza di 40 mila chilometri, ovvero la circonferenza della Terra. E visto che sono stampati su carta termica, non sono riciclabili.



