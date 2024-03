L'Orchestra Olimpia suona per Mattarella nella Cappella Paolina

Le musiciste di Orchestra Olimpia si sono esibite il 10 marzo in concerto alla Cappella Paolina del Quirinale alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'appuntamento, che rientrava tra I concerti al Quirinale, produzione di Radio 3 in collaborazione con Rai Quirinale e con la presidenza, è stato trasmesso in diretta alle 11.50 su Rai Radio 3 e attraverso i collegamenti Euroradio in molti Paesi d'Europa.

L'invito a esibirsi al Quirinale era arrivato ad Orchestra Olimpia dopo l'esibizione nella cerimonia inaugurale di Pesaro Capitale della Cultura 2024, il 20 gennaio, alla presenza del capo dello Stato.

"Suonare alla Cappella Paolina a chiusura della settimana in cui si celebra la Giornata Internazionale della Donna è stato un onore immenso e non ci sono le parole per esprimere la gioia di incontrare nuovamente il presidente ed avere il suo apprezzamento - commenta Francesca Perrotta, che ha diretto la compagine pesarese, interamente femminile -. Siamo felici anche perché questo avviene a due giorni di distanza dai nostri primi cinque anni di attività, iniziati con un concerto l'8 marzo 2019".

Il programma pensato per la Cappella Paolina rispecchia le anime musicali di Olimpia. Accanto al celebre Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 op. 58 di Ludwig Van Beethoven, è stata eseguita in prima assoluta Elegia del compositore pesarese Danilo Comitini, "una forma di preghiera che non è legata a una confessione religiosa e che è stata scritta pensando alla Cappella Paolina, forse il primo pezzo che viene dedicato a questo spazio dalla fine del XVII e inizio del XVIII secolo", ha ricordato il conduttore e coordinatore artistico Stefano Catucci. A completare il programma il brano Shuo, nella versione per orchestra d'archi di Chen Yi, compositrice e violinista cinese naturalizzata statunitense e nel 2006 finalista del Premio Pulitzer per la musica. La solista al pianoforte Roberta Pandolfi, che di Olimpia è anche direttrice artistica, ha infine eseguito, come bis, il brano Rosa, da Blumenleben op. 19 di Dora Pejačević.



