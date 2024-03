Studio Zaccone Guerra firma l'immagine di Passaggi Festival 2024

Un cuore di libri dentro un robot giocattolo vintage a suggerire la convivenza e il contrasto tra meccanica e sentimento. È l'immagine di Passaggi Festival 2024, la manifestazione dedicata alla saggistica in programma a Fano dal 26 al 30 giugno, organizzata da Passaggi Cultura col contributo di Comune di Fano, Regione Marche, Librerie Coop e altri sponsor privati.

Il visual è stato creato da Zaccone Guerra, studio grafico fanese al quale è affidata da questa edizione la comunicazione visiva dell'evento. L'immagine declina il tema 2024 'L'errore e l'artificio' che si concentra sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale e, in particolare, su quel terreno molto umano e poco calcolabile che è il 'sentimento dell'errore'. "L'intelligenza artificiale, difficilmente visualizzabile, è stata resa visivamente da un vecchio robot di latta, un gioco per bambini - spiegano i creativi Andrea Zaccone e Luca Guerra -, la macchina che una volta era una macchina meccanica, non pensante, un innocente giocattolo, si è via via perfezionata, affinata e in molti casi sostituita all'uomo".

Il rimando al giocattolo esorcizza la paura di non essere più al centro del mondo, mentre il cuore di libri è lo scarto che ci conserva umani.

"Siamo felici di aver avviato questa nuova collaborazione una realtà giovane ma già consolidata come lo studio Zaccone/Guerra che da anni si esprime ad ottimi livelli - commenta il direttore di Passaggi Festival, Giovanni Belfiori - consapevoli che la parte grafica di un evento non è mai neutra, ma rappresenta di per sé un elemento importante di identificazione e che la ricchezza di una manifestazione culturale dipende anche dalla molteplicità di spunti e di idee che si è in grado di fornire".

Lo studio, fondato a Fano nel 1996 con il nome di Zagù Associati, diventa Zaccone Guerra studio associato nel 2012.

Innumerevoli i progetti, le realizzazioni e le collaborazioni con aziende private del settore industriale, enti e società.

Tanti anche i riconoscimenti: tra i più recenti la selezione nel 2022 della corporate identity per il city brand di Fano come una tra le più significative d'Italia.



