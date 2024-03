Arriva a Macerata la ruota panoramica più grande delle Marche

Arriva a Macerata, la "Grand Roue 34", la più grande ruota panoramica mai installata in città e nelle Marche. La ruota panoramica, che verrà installata sul lato sinistro del piazzale dei Giardini Diaza, scendendo da piazza Garibaldi verso la Rotonda, allestita da Hsc Events, è alta 34 metri e ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri. L'inaugurazione della struttura, per l'Amministrazione a costo zero, è prevista per sabato 16 marzo e resterà in città fino al prossimo 18 maggio. Secondo l'assessore al Turismo Riccardo Sacchi si tratta di "un'attrazione in più e a costo zero per Macerata che consentirà ai maceratesi, ai turisti e ai visitatori di godere da un inedito e entusiasmante punto di vista delle ricchezze artistiche, culturali e paesaggistiche della nostra città. Una novità assoluta che non mancherà di costituire un potente richiamo per bambini, ragazzi e famiglie alla scoperta di un panorama inedito e inaspettato. Inoltre, rimanendo montata fino al mese di maggio, quindi anche in coincidenza con le festività pasquali, ne potranno godere turisti e visitatori che sono attesi a Macerata".

La ruota panoramica sarà aperta, nei giorni prefestivi e festivi, dalle ore 10 alle ore 24, in quelli feriali dalle ore 14 alle ore 23. Il costo del biglietto è di 8 euro per gli adulti e di 6 euro per i bambini con altezza inferiore ai 120 cm. L'ingresso alla ruota panoramica è gratuito per le persone con disabilità compatibili con la struttura.



