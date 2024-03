Inaugurato l'Auditorium Scavolini per sport, cultura e teatro

Festa grande a Pesaro per uno degli eventi clou dell'anno da Capitale della Cultura: l'inaugurazione dell'Auditorium Scavolini. Si tratta del vecchio Palasport di via dei Partigiani, sede dei trionfi della Scavolini Basket negli anni '80 e '90, poi diventato il Palafestival che ha accolto tanti spettacoli di successo del Rossini Opera Festival e, prima ancora, palcoscenico di varie manifestazioni musicali negli anni '60 e '70.

Grazie ad un intervento di ristrutturazione imponente, con miglioramento sismico, rifacimento della copertura, e innovazioni tecnologiche, con un contributo economico della famiglia Scavolini, è diventato una struttura bianca, grigia e rossa all'esterno, bianca, rossa e oro all'interno, con un massimo di 1.500 posti pet eventi sportivi (volley tra le altre cose), culturali e teatrali (torna a ospitare da quest'anno alcuni spettacoli del Rof, compreso quello inaugurale, Bianca e Falliero il 7 agosto), ma anche convegni, incontri e esposizioni. "Uno spazio restituito alla città, un cuore pulsante", ha detto il sindaco Matteo Ricci.

"Sarà il gioiello di Pesaro. Siamo orgogliosi di avere legato il nostro nome a questa struttura" il commento di Valter Scavolini. L'Auditorium Scavolini, ha annunciato il vice sindaco Daniele Vimini, farà parte del dossier in preparazione per la candidatura di Pesaro Urbino come Capitale Europea della Cultura nel 2033. Nella scaletta della serata a ingresso libero per il pubblico, condotta dalla giornalista Silvia Sacchi, anche le poesie di Gianni D'Elia, la benedizione al taglio del nastro dell'arcivescovo Sandro Salvucci, il messaggio di saluto del sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi.



