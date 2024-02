Basket: Qualificazioni europee; Italia-Turchia 87-80

L'Italia di coach Gianmarco Pozzecco ha battuto la Turchia per 87-80 nella prima partita delle qualificazioni ai prossimi Europei, giocata a Pesaro.

Miglior marcatore degli azzurri il capitano Nicolò Melli, con 17 punti. Per la Turchia 27 di Biberovic.

Parte quindi nel migliore dei modi il viaggio dell'Italia verso gli Europei del 2025, perché davanti agli 8.800 spettatori della Vitrifrigo Arena la squadra di coach Pozzecco si impone sulla Turchia 87-80. Oltre a Melli, miglior marcatore con 17 punti, in doppia cifra anche Marco Spissu (12), Stefano Tonut (12), Pippo Ricci (11) e Nico Mannion (10).

"Abbiamo vinto una partita importante: siamo partiti nervosi e ci poteva stare perché non ci vedevamo da tanti mesi - il commento di coach Pozzecco -, ma poi ci siamo sciolti in attacco. Siamo una squadra talentuosa e lo abbiamo dimostrato.

La nostra vittoria parte dalla difesa, e questa sera dal secondo quarto abbiamo difeso veramente forte. Mi aspettavo che i ragazzi giocassero con ardore e attaccamento alla maglia. Sono grato a loro perché vengono sempre in Nazionale con voglia e determinazione. Lo percepisco io allenandoli e lo percepisce il pubblico. La gente si diverte perché il tifoso vuol vedere giocatori che si sbattono in campo". "Siamo stati bravi soprattutto nel secondo quarto - ha concluso Pozzecco -, quando abbiamo aumentato l'intensità. Mi fido e mi affido a Melli, che continuo a considerare uno dei giocatori più forti al mondo".

Domani gli azzurri raggiungeranno Szombathely, dove domenica affronteranno l'Ungheria (inizio alle 18).



