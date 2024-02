Ok Commissione a norme transitorie impianti fotovoltaici Marche

"Garantire la transizione energetica del sistema socio-economico regionale con l'obiettivo della decarbonizzazione al 2050 e della riduzione della dipendenza energetica, in conformità con le norme nazionali e europee in tema di fonti rinnovabili". E' quanto si propone la proposta di legge riguardante "Norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici nel rispetto della valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici di cui al terzo comma dell'art. 117 della Costituzione", che è stata approvata all'unanimità dalla Commissione Governo del territorio del Consiglio regionale.

Una transizione "con con un occhio attento alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e delle tradizioni agroalimentari locali e della biodiversità".

Per questo la proposta di legge "individua le aree con indicatori di presuntiva non idoneità e quelle con indicatori di idoneità per la realizzazione di impianti fotovoltaici, agrivoltaici, flottanti o galleggianti".

La proposta di legge nasce dall'abbinamento di tre testi legislativi: uno del Gruppo Lega (primo firmatario il presidente della Commissione Luca Serfilippi che è anche relatore di maggioranza), gli altri due rispettivamente di Forza Italia (primo firmatario Jessica Marcozzi) e del Partito democratico (primo firmatario, nonché relatore di opposizione, il Vicepresidente Fabrizio Cesetti). Il testo legislativo che ha avuto il via libera in Commissione, verrà trasmesso ora al Cal (Consiglio delle autonomie locali) e Crel (Consiglio regionale dell'economia e del lavoro) per i pareri di competenza prima della discussione finale in aula consiliare.



