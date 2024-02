Moda: Ixos (Gruppo Malloni) spinge su total look e apre a Milano

Strategie di espansione per il Gruppo Malloni di Porto Sant'Elpidio (Fermo), che il 22 febbraio in occasione della Fashion Week debutterà con la sua prima boutique monomarca Ixos a Milano ed una collezione moda che vuole ampliare il target ad una clientela più giovane.

L'azienda marchigiana, nata a fine anni Ottanta come marchio di calzature e trasformatosi, dal 2000 in poi, in un progetto di total look, sta pianificando "l'apertura di 10 flag shop dedicati a questo brand entro il prossimo triennio e un ulteriore potenziamento del wholesale", informa una nota.

Prevista anche, entro il 2024, l'apertura di una decina di "Shop in shop", all'interno di spazi espositivi di partners e venditori. Lo fa sapere Fabio Malloni, amministratore delegato del gruppo.

"In considerazione dei risultati ottenuti nell'ultimo anno, confortati dall'ottimo trend di crescita nonostante il contesto economico sociale instabile - spiega il manager -, il nostro prossimo obiettivo è raddoppiare il fatturato, oggi intorno ai 22 milioni di euro, entro il 2026. Punteremo in maniera importante sull'e-commerce, che oggi già incide per il 15% del fatturato, con una crescita a doppia cifra negli ultimi anni".

La strategia di espansione punta ad arricchire l'esperienza dei consumatori combinando elementi reali e virtuali: "stiamo sviluppando strategie innovative in ottica di phygital.

Contemporaneamente si sta portando avanti l'espansione dei negozi fisici".



