Fantasanremo, nel 2025 formula in gran parte rinnovata

"Il Fantasanremo così come l'avete conosciuto molto probabilmente non ci sarà più, per il 2025 troverete una formula per gran parte rinnovata": a dirlo all'ANSA è Giacomo Piccinini, uno degli organizzatori del gioco, nato in un piccolo bar di provincia del Fermano e legato al Festival della canzone italiana, che da cinque anni sta spopolando in tutta Italia e non solo. "Intanto quest'anno abbiamo avuto un'edizione davvero record - sottolinea Piccinini -. Gli utenti singoli che si sono registrati alla nostra piattaforma sono stati 2 milioni e 850mila, contro il milione e 600mila del 2023". Le squadre sono invece rimaste sostanzialmente invariate, vale a dire 4 milioni e 200mila.

"Dopo 5 edizioni è giusto rinnovare la formula - fanno sapere ancora gli organizzatori - Ma per il momento non chiedeteci quali saranno le novità, perché non lo sappiamo nemmeno noi, inizieremo a pensarci dopo il Fantaeurovision che si svolgerà con i criteri che tutti conoscete".



