Al Villaggio del Festival di Sanremo il giorno del Fermano

Piazza Eroi Sanremesi si è riempita delle sonorità e colori di Castel Clementino e del suo Torneo Cavalleresco, nell'ambito dell'iniziativa del Villaggio del Festival, organizzato da Camera Marche e Regione, giornata dedicata al fermano.

A fare gli onori di casa il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, insieme ai sindaci della provincia fermana: con Paolo Calcinaro (Fermo) anche Carla Piermarini prima cittadina di Ortezzano, Marco Rotoni (Servigliano), Alessio Pignotti (Sant'Elpidio a Mare), Valerio Vesprini (Porto San Giorgio), Giovanni Carelli (Montottone).

"Siamo molto lieti e onorati della partecipazione della Città di Fermo a Sanremo al Villaggio del Festival - ha detto Calcinaro - Ambasciatrice della nostra città è la Cavalcata dell'Assunta, la rievocazione storica di Fermo che come noto ha il suo culmine ogni 15 agosto con la corsa al Palio tra le contrade cittadine, presente oggi con figuranti, sbandieratori e tamburini, che portano sempre alti il nome e l'immagine di Fermo. I numeri dello scorso anno hanno confermato come Fermo sia la quarta città della regione per presenze turistiche, i camping di Marina Palmense e Lido sempre nel 2023 hanno registrato numeri altissimi e si sta puntando sempre più sul turismo culturale.

Senza dimenticare i benefici al territorio che porterà a breve il ponte ciclopedonale che collegherà Fermo con Porto San Giorgio e la mobilità dolce come obiettivo che questa importante opera pubblica raggiunge".

Ai sapori marchigiani e liguri sarà dedicata la cena fusion di stasera a Villa Ormond promossa da Camera di Commercio delle Marche e Camera di Commercio Riviere di Liguria in collaborazione con Linfa Azienda Speciale di Camera Marche per l'Agroalimentare a Sanremo presente col suo vicepresidente Gianfranco Santi. Domani gran finale con la giornata dedicata alla provincia di Ascoli Piceno.



