A fine anno candidatura Pesaro e Urbino Capitale Europea Cultura

Sarà lanciata a fine anno la candidatura ufficiale di Pesaro e Urbino a Capitale Europea della Cultura 2033, Lo hanno annunciato oggi il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e i vice sindaco Daniele Vimini: Pesaro 2024 Capitale Italiana della Cultura è stata protagonista allo stand della Regione Marche alla Borsa Internazionale del Turismo.

"Sulla scia di questa bellissima esperienza che stiamo facendo - hanno spiegato - vogliamo candidare insieme le due città Unesco.

Abbiamo grandi elementi di forza e vogliamo inserire il nostro territorio nella rete di città medie italiane che più di altre sono riconoscibili per la bellezza negli anni, con l'obiettivo di intercettare il flusso di nuovi turisti in cerca di cultura.

Perché Pesaro 2024 non è un punto d'arrivo, ma un grande punto di partenza", hanno sottolineato. Tra i prossimi appuntamenti dell'anno da Capitale: il 24 febbraio "una grande festa popolare, l'inaugurazione della Biosfera, il nostro albero della vita, che incarna la natura della cultura di Pesaro 2024. Un oggetto tecnologico, realizzato grazie alla Casa Tecnologie Emergenti, di circa 5 metri d'altezza e 4 di diametro".

Il 29 febbraio, in occasione del compleanno di Rossini, verrà aperto l'Auditorium Scavolini. Infine il primo marzo, un evento al Teatro Rossini dedicato a Pecco Bagnaia a Teatro Rossini nel quale gli verrà consegnata la cittadinanza onoraria". "Il 2024 è un anno che promuove Pesaro e tutto il territorio marchigiano.

Siamo consapevoli che è un'occasione storica, per questo abbiamo deciso di viverlo in maniera corale, coinvolgendo anche gli altri comuni della nostra provincia" hanno concluso Ricci e Vimini.



