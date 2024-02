Sindaca incontra agricoltori, 'protesta anche per i consumatori'

La sindaca di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha incontrato in piazza Del Popolo gli agricoltori maceratesi "indipendenti" che, da stamattina, hanno avviato un sit-in di protesta per richiamare l'attenzione sulle criticità del settore.

Il primo cittadino settempedano ha ascoltato la loro voce e ricevuto una copia del volantino-manifesto in cui vengono denunciate diverse criticità e avanzate alcune richieste al Governo.

"Mi hanno spiegato - ha riferito la sindaca - il perché della manifestazione e della scelta di farla in piazza Del Popolo, un tempo piazza del mercato, proprio per il significato che essa aveva essendo il luogo dove il mondo agricolo faceva incontrare domanda e offerta ma non solo visto che qui gli operatori del settore incontravano anche le persone comuni. La protesta degli agricoltori indipendenti maceratesi vuole essere protesta non solo di chi è impegnato alla guida delle imprese agricole - ha concluso - ma anche una protesta a difesa dei cittadini consumatori in un contesto internazionale particolarmente impegnativo".

"Difendiamo gli agricoltori per tutelare i consumatori e salvare l'agricoltura italiana": lo hanno scritto i manifestanti nel manifesto distribuito a San Severino. La protesta è stata animata dalla presenza di una quarantina di trattori alla cui guida si è messo un gruppo di "agricoltori indipendenti" della provincia di Macerata che ha così deciso di richiamare l'attenzione dei passanti e delle istituzioni sull'agricoltura italiana "oggi attraversata - spiega il loro portavoce, il settempedano Emanuele Agrifoglio - da una crisi profonda e senza precedenti che rende incerto il prossimo futuro per migliaia di imprese agricole in un contesto internazionale caratterizzato da mutamenti epocali".



