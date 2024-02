Passaggi Festival, oltre 150 eventi tra 'l'errore e l'artificio'

Torna con oltre 150 eventi a ingresso gratuito, di cui 100 presentazioni librarie, Passaggi Festival, l'evento dedicato alla saggistica, dal 26 al 30 giugno a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Filo conduttore della dodicesima edizione sarà 'L'errore e l'artificio', un tema che vuole essere uno spunto di riflessione sul rapporto tra l'intelligenza artificiale e il 'sentimento' dell'errore che non le appartiene e che, invece, è proprio della nostra umanità. A questo tema sarà dedicato il discorso notturno del festival, che arriverà a conclusione di presentazioni, incontri con gli autori, laboratori, mostre e spettacoli, dal mattino fino a tarda notte, in 11 sedi tra centro storico e lungomare.

Tra le novità di questa edizione - sostenuta da Comune di Fano e Regione Marche e parte del calendario delle iniziative di Pesaro Capitale italiana della Cultura - l'apertura della libreria Passaggi Libri e Caffè che ospiterà la rassegna di graphic novel Passaggi fra le nuvole e una mostra di tavole a fumetti.

Quattro i riconoscimenti che saranno assegnati: il Premio Passaggi, il Premio giornalistico 'Andrea Barbato', il Premio Fuori Passaggi e il Premio Una Lettura fra le nuvole per graphic novel inedite. Le rassegne tematiche saranno allestite nei luoghi più suggestivi della città, a partire da piazza XX settembre dove troveranno posto gli autori più noti, per proseguire con i giardini del Pincio dove Fuori Passaggi Music & Social parlerà alle nuove generazioni. La Mediateca Montanari sarà lo scenario dei laboratori e dei libri per bambini e ragazzi, mentre sul lungomare di Lido e Fosso Sejore saranno in programma presentazioni librarie all'ora di colazione (Bon Bon Art Cafè) e dell'aperitivo (Bagni Elsa).

Il quattrocentesco Chiostro delle Benedettine si aprirà alle rassegne specialistiche su intelligenza artificiale, arte, filosofia, scienza, storia, geopolitica, economia, e attualità.

Al Bastione Sangallo torna la rassegna di saggistica dedicata a Mente Corpo Anima. Non mancheranno i Calici di scienza con i docenti dell'Università di Camerino. In programma anche una masterclass di scrittura curata da Scuola Passaggi e le visite guidate alla scoperta di Fano e del territorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA