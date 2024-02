Piano Solo Tour 2024 di Giovanni Allevi ad Ancona il 13 novembre

Toccherà anche Ancona il Piano Solo Tour del compositore e pianista Giovanni Allevi che dal 2022 combatte con un mieloma multiplo e sta affrontando con determinazione una lunga fase di recupero per tornare in scena.

Il 13 novembre prossimo, alle 21, Allevi si esibirà al Teatro delle Muse di Ancona, in un concerto organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidiec.

"Per venire incontro alle tante richieste - ricorda un nota - sono state già annunciate alcune nuove date di concerto in pianoforte solo, mentre altre non sono mai state annullate nell'anno passato, perché molti fan hanno tenuto ben stretto il loro biglietto, dimostrando ancor di più l'enorme affetto per l'artista".



