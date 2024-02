Per le vie di Sanremo flashmob e note del Piceno Pop Chorus

Dopo le fortunate e apprezzate partecipazioni, nel giro di un anno, alla trasmissione tv "Tu Si Que Vales", al cartellone 2023 dei "Cantieri dell'Immaginario" all'Aquila, all'edizione 2023 di Miss Italia e a "La notte dei miracoli" su Rai1 con il maestro Leonardo De Amicis, il Piceno Pop Chorus è stato invitato a rappresentare le Marche e il Piceno a Sanremo in occasione della giornata conclusiva del Festival 2024, sabato 10 febbraio.

Il coro - composto da ottanta elementi dai 20 ai 75 anni di età provenienti da Ascoli Piceno e provincia, soprani, mezzosoprani, contralti, tenori e bassi fra cantanti semi-professionisti, allievi di corsi di canto, cantanti e semplici appassionati - trascorrerà un pomeriggio per le vie della cittadina ligure esibendosi con flashmob e canzoni dal vivo. Il repertorio spazia da pezzi di musica pop appositamente arrangiati a medley e mash-up.

"Sono orgoglioso di partecipare a un evento così importante, in cui regna la musica che è il nostro pane quotidiano - commenta Il presidente del Piceno Pop Chorus, Sandro Avigliano, imitatore con un passato nella compagnia del Bagaglino - Non potevamo ricevere un regalo migliore in occasione della ricorrenza del nostro settimo anno di vita".

La Maestra Giorgia Cordoni parla di "grande emozione per noi tutti. Ci esibiremo nella città della musica per eccellenza nella settimana più importante e per di più nel giorno della finale. Sappiamo che troveremo tantissime persone, tanti addetti ai lavori e che Sanremo sarà al centro dell'attenzione musicale di tutto il mondo. Con le nostre performance per le strade e nel Villaggio del Festival vogliamo rappresentare e promuovere al meglio il Piceno grazie a questa grande visibilità".



