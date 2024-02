Nuova fiction tutta made in Marche ambientata nel Fermano

Una nuova serie televisiva tutta made in Marche. Protagonista il commissario Federico Serli, che insieme al vicecommissario Michele Marchetti, della Polizia di Stato di Amandola (Fermo), proveranno a fare luce su un omicidio dai contorni inquietanti e misteriosi, in un alternarsi di suspense e colpi di scena che coinvolgerà il vasto territorio dei monti Sibillini e i suoi luoghi più magici ed evocativi. La casa di produzione marchigiana DRC Production - con i produttori Diego Corvaro e Nazareno Gismondi - inizierà a febbraio le riprese della prima puntata della serie Tv, che vedrà alla regia Giovanni Lani.

"Federico Serli, commissario" è basata su soggetto e sceneggiatura di Stefano Arcangeli e Gianluca Franceschetti ed è ambientata in provincia di Fermo, tra strani ed oscuri accadimenti che si susseguono rivelando segreti e misteri del territorio e dei suoi protagonisti. Sullo sfondo, le vecchie leggende legate alla figura della Sibilla Appenninica, che si collegano alle indagini divise in due filoni: uno di protocollo e formale di commissario e vicecommissario - attori Gianluca Franceschetti e Guglielmo Pistolesi - e l'altro, gestito in segreto, dalla giovane coniuge del commissario, interpretata da Elisabetta Mancusi. A quest'ultimo si intrecciano le vicende di un altro personaggio femminile, enigmatico e forte, interpretato invece dall'attrice marchigiana Gaia Dellisanti.

"Sarà un'altra importante occasione - ha dichiarato il sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli - di promozione del territorio della città e di tutta la comunità amandolese che in questo periodo si sta impegnando per il rilancio del turismo e dell'economia locale. Voglio esprimere - ha proseguito - il mio più sentito ringraziamento a tutta la produzione per aver scelto Amandola quale centro montano per la produzione di questa serie televisiva…".



